Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM В избирательной комиссии Санкт-Петербурга прокомментировали инцидент с применением силы сотрудниками правоохранительных органов к кандидату в Заксобрание Петербурга от партии «Яблоко» Никите Сорокину и указали на скандальное поведение кандидата. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом случае высказался 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

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Скандал с участием Сорокина произошёл в конце второго дня голосования, 18 сентября, на избирательном участке №1459 в Невском районе Петербурга. Кандидат пожаловался на ненадлежащее хранение избирательной документации.

По словам Юрия Кузьмина, горизбирком после получения жалобы немедленно связался с председателем участковой комиссии, та заверила, что никаких проблем на участке не было. Все условия хранения были соблюдены. Содержимое стационарных ящиков было перемещено в сейфпакеты, последние опломбированы, выданы соответствующие акты.

«Мы не видим там какого-либо серьезного повода», — сказал Кузьмин. По его оценке, «кандидат сразу вёл себя вызывающе».

«У данного кандидата и ранее были проблемы с законом. Он требовал совершенно незаконных действий, чтобы из сейфа были изъяты бюллетени, и начался их пересчёт. Он не хотел уходить из участка, лёг на пол», — рассказал Юрий Кузьмин, уточнив, что поначалу с депутатом пытались говорить вежливо. Действия полиции он комментировать не стал.

Заметим, по словам 34-летнего Сорокина, представители правоохранительных органов применили к нему физическую силу, из-за чего руки и шея у него теперь в ушибах.

«На наш взгляд имела место, в первую очередь, попытка вызвать хайп, предать ситуации какую-то огласку. Явно попытка придания какого-то более серьёзного инфоповода», — подытожили в горизбиркоме.

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