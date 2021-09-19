Омск, 19 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Жалоб на процедуру выборов Общественная палата (ОП) Омской области не получила. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в областном правительстве.

Людмила Лис ИА REGNUM Общественная палата РФ

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Уточняется, что общественные наблюдатели не выявили нарушений за два прошедших дня голосования и 19 сентября.

Как отметила член ОП Омской области Сюзанна Егиян, так как потоки людей разведены, удобно наблюдать за возможными нарушениями и оперативно реагировать на замечания.

«Идёт третий день голосования, нарушений общественными наблюдателями не выявлено», — подчеркнула Егиян.

Что касается поступающих вопросов на горячую линию, они касаются особенностей проведения голосования, даются разъяснения. Жалоб от избирателей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября 2021 года в Омской области проходят выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Заксобрания. Явка на 12:00 составила 28,81%.