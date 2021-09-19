Тюмень, , 11:51 — REGNUM В Тюмени днём 19 сентября на избирательном участке по месту регистрации проголосовал на выборах Государственной думы РФ и Тюменской областной думы полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев Оперативный штаб Тюменской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Сегодня последний день голосования, и очень важно, чтобы каждый гражданин пришел на избирательный участок и исполнил свой конституционный долг. Мы избираем федеральный парламент, орган, который пишет законы. Важно, чтобы туда попали профессионально подготовленные люди. Те, кто умеет писать законы, понимают их, которые общаются с людьми и отражают в законах то, что необходимо населению», — отметил Владимир Якушев.

Владимир Якушев подчеркнул, что Уральский федеральный округ проявляет хорошую избирательную активность. Этому способствует трёхдневное голосование, а также праздничное настроение, которое создают выборы.