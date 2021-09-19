Самара, , 12:27 — REGNUM Сведения о фальсификациях на избирательном участке 3762 не нашли своего подтверждения в Самарской области. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. Ранее поступило сообщение о том, что на избирательном участке 3762 в Сызрани члены комиссии ночью якобы работали со списками избирателей, вносили записи в журнал учета.

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Специалисты установили, что после окончания голосования на этом избирательном участке «бюллетени из стационарных ящиков были перемещены в сейф-пакеты с соблюдением установленной процедуры, а затем незамедлительно были убраны в сейф. При проведении дальнейшей работы данный сейф не вскрывался, сейф-пакеты не извлекались. Факт опечатывания сейфа удостоверен членами УИК с правом совещательного голоса и наблюдателями».Сообщается, что председатель УИК, его заместитель и секретарь продолжили готовиться к следующему дню голосования, в том числе вне помещения для голосования.

«Осуществлялась работа со специальным реестром, формировались выписки из данного реестра, проводилась обработка обращений избирателей о предоставлении возможности проголосовать на дому. Также члены комиссии готовили документы, подлежащие передаче в вышестоящую ТИК. При этом записи в список избирателей членами УИК №3762 не вносились. Данная работа проводилась в присутствии сотрудника полиции и подтверждается записями с камер видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба.Отмечается, что члены комиссии закончили работу в 2 часа 10 минут, после этого был опечатан второй сейф с избирательными документами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области раскрыли итоги проверки сведений о нарушении в УИК 603.

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