Калуга, , 12:14 — REGNUM В Калужской области 19 сентября продолжаются выборы депутатов Госдумы, повторные выборы депутата областного Законодательного собрания, выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. На 10:00 в регионе проголосовало 29,42% из включенных в списки избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв областной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По явке на выборы лидируют избиратели Хвастовчского района. Проблемы с явкой — у избирателей Октябрьского округа Калуги и города Обнинска: 22,68% и 22,76% соответственно.

В единый день голосования на территории всех муниципалитетов Калужской области открыты 728 избирательных участков.

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