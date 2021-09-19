Черкесск, 19 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 19 сентября избрали главу республики на новый пятилетний срок. Депутаты Народного собрания субъекта РФ единогласно проголосовали за действующего главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Kchr.ru Рашид Темрезов

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Он избран руководителем республики на третий срок и является старожилом среди глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Биография: Темрезов Рашид Бориспиевич родился в 1976 году в городе Черкесске. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент» и «финансы и кредит». Трудовую деятельность начинал, работая в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт», был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой».

Позже Темрезов работал в должности генерального директора республиканского государственного учреждения «Управление капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики» и генерального директора ОАО» Электротехническая компания».

В январе 2010 года Темрезов был назначен начальником федерального государственного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства».

На должность главы республики он пришел из депутатского корпуса, являясь депутатом Народного Собрания КЧР 4-го созыва. В феврале 2011 года бывший в то время президентом РФ Дмитрий Медведев назначил Темрезова временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесии. 1 марта 2011 года парламентарии единогласно утвердили его в этой должности .

В 2016 году президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Темрезова на должность руководителя субъекта на второй срок. Парламент проголосовал за это предложение единогласно. В 2021 году Путин вновь внес его кандидатуру в Народное собрание КЧР в числе троих претендентов на должность главы Карачаево-Черкесии.

Рашид Темрезов женат, имеет четверых детей.