Москва, 19 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Bellator Вадим Немков в полуфинале Гран-при указанной организации встретится с представителем Литвы Юлиусом Англицкасом. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Bellator.

Mybestpromotion Вадим Немков

При этом Англицкас выйдет на ринг со спортсменом из России вместо представителя США Энтони Джонсона, ранее снявшегося с этого поединка по причине болезни.

Также указывается, что в другою полуфинальном бою встретятся еще два американских бойца — Райан Бейдер и Кори Андерсон. Оба поединка будут проходить на турнире Bellator в Финиксе (штат Аризона, США), который состоится 16 октября.

Отметим, Вадим Немков завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в августе 2020 года, после победы над представителем США Дуэйном Бейдером.