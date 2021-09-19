Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в третий день голосования исполнил свой гражданский долг и вместе с супругой посетил избирательный участок в посёлке Водопадном Аксайского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 19 сентября.

Ростовский губернатор проголосовал на выборах депутатов ГД РФ Donland.ru

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«Думаю, что сегодня Ростовская область придёт на избирательные участки активнее. У многих была возможность проголосовать в предыдущие два дня, а также дистанционно. И немалая часть жителей Дона предпочла электронное голосование», — отметил губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за два дня выборов избирательные участки посетили25,3% избирателей. На Дону в списки избирателей внесены 3 млн 182 тыс. 628 человек (данные актуальны на 1 июля 2021 года).

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