Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса и трехдневных выборов в Государственную Думу РФ и городское Законодательное собрание в Петербурге отмечается высокий процент надомного голосования. Об этом сообщил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Переносные ящики для голосования на дому Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«У нас высокий процент надомного голосования, мы это уже можем констатировать. Это совершенно логично, так как у нас три дня голосования», — объяснил Кузьмин.

Он уточнил, что по каждому сообщению наблюдателей и других участников кампании о длительном отсутствии членов комиссии на участке, после того как они ушли по адресам горожан, пожелавшим проголосовать у себя дома, будет проведена проверка.

«По поводу их долгого отсутствия, тут должны разбираться правоохранительные органы. Мы ждём их оценок по отсутствию или наличию состава правонарушений. Насчёт аннулирования итогов (выборов), это очень серьезная мера, необходимы серьезные аргументы», — подчеркнул представитель Горизбиркома.

Напомним, явка избирателей в Петербурге на 20 часов вечера 18 сентября на выборах в Госдуму превысила 20%.

Читайте ранее в этом сюжете: К началу третьего дня выборов в Петербурге проголосовал каждый пятый