Симферополь, 19 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Более 37% жителей Крыма проголосовали на выборах депутатов Государственной думы по данным на 10:00 19 сентября, данные предоставили в республиканской избирательной комиссии.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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По информации, содержащейся в системе ГАС «Выборы», явка на территории Республики Крым на 10:00 19 сентября составила 37,66% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, как и по всей России, проходят трёхдневные выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. 17−18 сентября в Крыму проголосовали около 35% избирателей.