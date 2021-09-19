Батайск, Ростовская область, 19 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего батайчанина, пытавшегося напасть на детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 сентября.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Как полагают следователи, днём 8 сентября пьяный мужчина, находясь на остановке общественного транспорта в непосредственной близости от школы, матерился и пугал прохожих, в том числе детей, кухонным ножом. Злоумышленник задержан, его допрашивает следователь.

Расследование уголовного дела о хулиганстве, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия, продолжается.