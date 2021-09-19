Ижевск, , 11:39 — REGNUM В Удмуртии наблюдается активация избирательных процессов. Об этом заявил глава корпуса общественных наблюдателей республики Рашид Хуснутдинов, сообщает Общественная палата республики на своей странице в социальных сетях.

На избирательном участке Vladizbirkom.ru

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«По видеокамерам видим, что избирателей больше, больше обращений на горячую линию», — отметил он.

Поступило обращение о том, что в одну из участковых избирательных комиссий Сюмсинского района пришли граждане, которые представились членами одной из политических партий, участвующей в выборах.

«Документов не предъявили, сами потребовали списки избирателей, которые голосовали вне помещения для голосования, им отказали, граждане вызвали полицию, которая забрала их в отделение для выяснения обстоятельств», — рассказала глава Общественной палаты Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 по местному времени 19 сентября явка на избирательные участки в Удмуртии составила 30,37%. По-прежнему, по уровню активности избирателей лидирует Селтинский район — здесь проголосовали уже 56,93% от общего числа внесенных в списки избирателей. В Алнашском районе на участки пришли 51,07% граждан, в Шарканском — 50,51%.

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