Москва, , 11:39 — REGNUM Председатель ЦИК России Элла Памфилова, заявила, что представители некоторых оппозиционных партий пытаются «обозвать» вбросами элементарное голосование граждан, которые получают на руки до 9 бюллетеней. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, она заявила 19 сентября.

Элла Памфилова Cikrf.ru

Как заявила Памфилова, в эфире одного из телеканалов она увидела выступление одного из критиков, который заявлял о том, что на выборах происходят вбросы.

«Потом я вспомнила, как я ходила голосовать. У нас действительно очень конкурентная кампания. У нас длина бюллетеня 60 см. Почти по каждому виду выборов. И мне вчера в Московской области выдали 4 бюллетеня такой длины. И у меня не сразу получилось впихнуть. А в некоторых регионах до 9 бюллетеней. Вбросом пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают до 9 бюллетеней», — сказала Памфилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Памфилова заявила о том, насколько прозрачно в РФ организована система голосования.