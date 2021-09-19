Волгоград, 19 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Волгоградской области по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 47,13%, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Izbirkom54.nso.ru Выборы

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За два дня избирательные бюллетени получили 849 825 человек. Голосование проходит на 1 464 избирательных участках.

Для выборов депутатов Госдумы облизбирком получил 3,652 млн избирательных бюллетеней.