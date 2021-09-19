Самара, 19 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Информация о фальсификациях в участковой избирательной комиссии №603 в Самарской области не нашла своего подтверждения. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.«По результатам проверки сообщения установлено, что по окончании голосования на избирательном участке бюллетени из стационарных ящиков были с соблюдением установленной процедуры перемещены в сейф-пакеты, которые незамедлительно были убраны в сейф. Факт опечатывания сейфа удостоверен членами УИК с правом совещательного голоса, назначенными кандидатами Матвеевым М.Н., Муртазиным В.В.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что ранее поступило сообщение о том, что после закрытия избирательного участка № 603 с. Борского в нем находились три члена комиссии, совершившие манипуляции с книгами со списками избирателей: вносили записи, вынимали листы и тому подобное.