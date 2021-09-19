Буэнос-Айрес, 19 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Ежегодный чемпионат мира по танго стартовал в Аргентине. Об этом сообщается на сайте правительства города Буэнос-Айрес.

Театр им. Ф.Волкова Танго. Этюды

Очные квалификационные раунды проходят 18 и 19 сентября в культурном центре Usina del Arte. В финальный этап чемпионата в категории танго для танцпола выйдет 30 пар, в категории сценического танца — 15 пар. Победитель будет определён 25 сентября.

Чемпионат мира по танго проводится ежегодно, но в 2020 году организаторам пришлось провести мероприятие в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. В 2021 году чемпионат проходит в смешанном формате.

В 2019 году в категории танго для танцпола победу одержала пара Максим Герасимов и Агустина Пьяджо, представляющая Россию и Аргентину.