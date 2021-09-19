Ливерпуль, Великобритания, 19 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Бельгийский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Дивок Ориги может перейти во французскую Серию 1. Об этом 19 сентября сообщает Fichajes.

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По данным источника, 26-летним футболистом интересуется команда «Ланс», которая с его помощью надеется усилить свою линию атаки.

Отметим, в нынешнем сезоне Дивок Ориги принял участие в двух матчах за «Ливерпуль», в которых отличился одним голевым пасом.