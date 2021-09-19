Москва, 19 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Члены российских избирательных комиссий должны бережно относиться друг к другу. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«Я хочу обратиться к нашим коллегам и попросить быть в первую очередь относиться бережно друг к другу. Потому что всем вам непросто сейчас. Все эти дни и в предстоящую ночь связаны с невероятными нагрузками. Это обратная сторона той беспрецедентной открытости и прозрачности, в которой мы работаем. Мы сами себе усложнили жизнь предлагая разного рода новшества и в спрессованный период мы внедрили их. Но усложняя жизнь себе, мы облегчили возможность голосования для наших избирателей. Потому что мы работаем для них», — сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, та система, которая создана, настолько прозрачна, что «все тайное сразу становится явным».

Напомним, что ранее Памфилова рассказала о явке на выборах в Госдуму VIII созыва.