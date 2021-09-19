Кызыл, , 11:30 — REGNUM На выборах в Туве по данным на 12 часов по местному времени 19 сентября явка составила 67,3%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

Выборы в Туве Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Лидером по активности избирателей остаётся Сут-Хольский район, где проголосовали уже более 93,3% жителей с правом голоса. В городах Ак-Довурак и Кызыл, где зафиксирована самая низкая явка, явка превысила 56%.

Напомним, жители республики выбирают депутатов Государственной думы РФ, а также главу Тувы.

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