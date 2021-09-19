Москва, , 11:30 — REGNUM «Справедливая Россия» по итогам выборов в Госдуму намерена выдвинуть на пост зампредседателя нижней палаты парламента Геннадия Семигина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Когда мы с Захаром Прилепиным и Геннадием Семигиным объединялись, говорили: «Давай, Гена, ты опытный, ты был депутатом, давай тебя». А уже конкретно, конечно, будут голосовать и принимать решение депутаты будущих фракций», — отметил Миронов.

У партии есть разные виды на соратников, в том числе по работе в органах исполнительной власти, добавил он.

Отметим, что число вице-спикеров Госдумы в каждом созыве разнится, решение по кандидатам принимается фракционно.

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