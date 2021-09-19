Москва, 19 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» по итогам выборов в Госдуму намерена выдвинуть на пост зампредседателя нижней палаты парламента Геннадия Семигина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Когда мы с Захаром Прилепиным и Геннадием Семигиным объединялись, говорили: «Давай, Гена, ты опытный, ты был депутатом, давай тебя». А уже конкретно, конечно, будут голосовать и принимать решение депутаты будущих фракций», — отметил Миронов.

У партии есть разные виды на соратников, в том числе по работе в органах исполнительной власти, добавил он.

Отметим, что число вице-спикеров Госдумы в каждом созыве разнится, решение по кандидатам принимается фракционно.