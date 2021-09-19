Черкесск, 19 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии избран глава республики. Парламент субъекта РФ проголосовал за кандидатуру Рашида Терезова на новый пятилетний срок, сообщили в законодательном органе.

Kchr.ru Рашид Темрезов

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Напомним, выборы главы Карачаево-Черкесии осуществляет, согласно законодательству республики, Народное собрание. Депутаты парламента сегодня, 19 сентября, на очередной 27-й сессии избрали руководителя республики из трех кандидатов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.

В списке кандидатур были действующий глава КЧР Рашид Темрезов и два депутата Народного собрания — Ренат Акбаев и Олег Жедяев.

Все 48 присутствовавших на заседании парламента депутатов проголосовали за кандидатуру Рашида Темрезова единогласно.