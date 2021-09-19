Йошкар-Ола, , 11:29 — REGNUM По итогам первый двух дней голосования в ЦИК Марий Эл поступило 32 жалобы. Об этом сообщает избирком республики на своей странице в социальных сетях.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Из общего числа обращений 23 не подтвердились, по семи в настоящее время проводится проверка. Материалы по двум жалобам, которые связаны с агитацией, направлены в Роскомнадзор.

По нескольку звонком в день поступает на горячую линию ЦИК региона. Все они связаны с предоставлением справочной и разъяснительной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 10:00 мск 19 сентября явка на избирательные участки составляет 29,96% в целом по республике. В Йошкар-Оле в пункты голосования пришли 25,42% от общего числа избирателей, зарегистрированных в городе.

Читайте также: В Марий Эл явка на выборах в Госдуму не дотягивает до 30%