Иркутск, , 11:29 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на 15:00 местного времени 19 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 29,57%. Как передает избирком региона, всего проголосовали уже 545 798 человек.

На выборах Kaluga.izbirkom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Высокую явку демонстрируют избиратели Балаганского (55,33%), Баяндаевского (49,49%) районов. В Иркутске на избирательные участки пришли 28,19% (130 480 избирателей).

Как сообщало ИА REGNUM, на 12:00 местного времени 19 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы в Приангарье составила 24,37%.

Читайте также: В Иркутской области проголосовали уже более 24% избирателей