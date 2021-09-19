Благовещенск, , 14:01 — REGNUM В 20:00 по местному времени (14:00 мск) 19 сентября в Амурской области закрылись все 750 избирательных участков, началось подведение итогов голосования. В регионе в течение трёх дней выбирали не только депутатов Госдумы РФ, но и народных избранников в Законодательное собрание региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Александра Черданцева, ИА «Амител»

Новый созыв собраний депутатов также формировался в Бурейском, Тындинском и Завитинском округах. Жители голосовали за депутатов Константиновского и Мазановского районов, а также горсовета Белогорска. В Завитинском районе помимо народных избранников выбирали главу муниципалитета.

Явка на на этих трёхдневных выборах оказалась существенно ниже, чем на голосовании за поправки в Конституцию РФ в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, явка в Амурской области на 15:00 составила 35,06%. Только в четырёх районах области доля избирателей, сходивших на выборы, выше 50% — в Шимановском (68,10%) и Октябрьском (50,16%) районах, Тындинском округе (60,94%) и в ЗАТО Циолковский (50,01%). Ещё в пяти населённых пунктах к этому времени проголосовали менее трети избирателей.