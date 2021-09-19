Москва, , 11:27 — REGNUM Сопредседатели партии «Справедливая Россия — За правду», включая Захара Прилепина могут пойти в исполнительные органы власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некоторые члены партии, в том числе сопредседатель Захар Прилепин, могут пойти в исполнительные органы власти. Прилепин не отказывался от депутатства. Отказываются, получив мандат. Он же говорил, что провинциал, любит свой город», — отметил Миронов.

Миронов прогнозирует «большую смену губернаторов».

«У нас есть разные виды на наших соратников, в том числе по работе в органах исполнительной власти», — добавИА REGNUMил парламентарий.

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар (Евгений) Прилепин согласился войти в программу кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школа губернаторов».

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