Москва, 19 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Сопредседатели партии «Справедливая Россия — За правду», включая Захара Прилепина, могут пойти в исполнительные органы власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Некоторые члены партии, в том числе сопредседатель Захар Прилепин, могут пойти в исполнительные органы власти. Прилепин не отказывался от депутатства. Отказываются, получив мандат. Он же говорил, что провинциал, любит свой город», — отметил Миронов.

Миронов прогнозирует «большую смену губернаторов».

«У нас есть разные виды на наших соратников, в том числе по работе в органах исполнительной власти», — добавил парламентарий.

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар (Евгений) Прилепин согласился войти в программу кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школа губернаторов».

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