Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM По состоянию на 10 часов утра 19 сентября — в заключительный день трехдневного голосования — в Ленинградской области уже приняли участие в выборах 363 тысячи 898 избирателей. Это составляет 26,17% от числа избирателей, внесенных в списки.

Выборы в Ленинградской области Leningrad-reg.izbirkom.ru

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Активность избирателей подсчитана с учетом проголосовавших 17 и 18 сентября, пояснили в Леноблизбиркоме.

Напомним, в Ленинградской области зарегистрировано более 1 миллиона 383 тыс. избирателей. Голосование организовано на 1004 избирательных участках, 11 из них созданы в местах временного пребывания избирателей (на территории войсковой части, в больницах, в СИЗО).

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