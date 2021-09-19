Брянск, , 11:27 — REGNUM По итогам второго дня голосования явка избирателей в Брянской области составила 47,93%, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На участки пришли 461 307 избирателей. При этом голосование проходит в сложнейших погодных условиях, в регионе объявлен жёлтый уровень опасности с проливными дождями и шквалистым ветром, отметили в облизбиркоме.

В регионе наряду с парламентскими выборами проходит кампания по дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы.