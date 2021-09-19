Чебоксары, 19 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются парламентские выборы. За два часа 19 сентября явка выросла на 3,4%. Это следует из данных ЦИК республики, опубликованных в телеграм-канале ведомства.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Шумерле

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В избиркоме республике сообщают, что в третий день голосования, 19 сентября, к 10 часам явка достигла 39,54%.

Напомним, что за два дня в Чувашии выполнили гражданский долг 36,11% избирателей. Таким образом, за два часа в Единый день голосования, 19 сентября, на участки пришли 3,43% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, помимо депутатов Госдумы, выбирают депутатов Госсовета республики, Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов. Также проходят довыборы в органы местного самоуправления.