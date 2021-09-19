Благовещенск, , 11:32 — REGNUM В Приамурье избирательные участки пока посетили чуть более трети избирателей. К 15:00 местного времени (09:00 мск) в третий день выборов явка достигла 35,06%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Читайте также: Явка в Приамурье на 12:00 третьего дня выборов составила почти 30%

Только в четырёх районах области доля избирателей, сходивших на выборы, выше 50% — в Шимановском (68,10%) и Октябрьском (50,16%) районах, Тындинском округе (60,94%) и в ЗАТО Циолковский (50,01%). Менее трети жителей проголосовали в Благовещенском районе (27,12%), городах Свободный (29,05%), Тында (23,8%), Благовещенск (30,55%) и Райчихинск (30,59%).

Для сравнения, в 2016 году на выборы в Госдуму РФ к 15:00 по местному времени пришли на участки 30,62% амурчан, на голосование за поправки в Конституцию РФ (2020 год) — 53,04%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 17−19 сентября помимо выборов депутатов Госдумы также проходит голосование за новый созыв регионального Заксобрания.