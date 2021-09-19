Ставрополь, 19 сентября 2021, 11:22 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и краевой думы. Он проголосовал на своем избирательном участке утром 19 сентября и призвал жителей субъекта РФ прийти на выборы. По словам главы региона. Он сделал свой выбор за счастливое будущее края и всей России.
Напомним, в предыдущие дни голосования за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проголосовали коллеги по губернаторскому корпусу из других субъектов СКФО — Казбек Коков, Рашид Темрезов, Сергей Меликов, Сергей Меняйло, Махмуд-Али Калиматов, Рамзан Кадыров.