Ставрополь, 19 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и краевой думы. Он проголосовал на своем избирательном участке утром 19 сентября и призвал жителей субъекта РФ прийти на выборы. По словам главы региона. Он сделал свой выбор за счастливое будущее края и всей России.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Опуская бюллетень в урну, мы заявляем о том, каким хотим видеть будущее наших детей, нашего края и всей страны. Оно должно быть благополучным, мирным и счастливым. За это отдал свой голос», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Напомним, в предыдущие дни голосования за депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проголосовали коллеги по губернаторскому корпусу из других субъектов СКФО — Казбек Коков, Рашид Темрезов, Сергей Меликов, Сергей Меняйло, Махмуд-Али Калиматов,Рамзан Кадыров.