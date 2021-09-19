Москва, 19 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. К настоящему времени в России явка на выборах депутатов Госдумы VIII созыва составила 35,69%. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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«Сегодня у нас завершающий день. Явка 35,69%. Люди идут голосовать. Добровольно и так как они считают нужным», — сказал Памфилова.

Напомним, что ранее появились данные о ходе голосования в Чечне и Дагестане.