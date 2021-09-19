Рим, 19 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Рома» продолжает переговоры со своим полузащитником Лоренцо Пеллегрини о продлении соглашения. Об этом 19 сентября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Romagiallorossa.it Лука Пеллегрини

По информации источника, в ближайшее время стороны собираются провести новую встречи, при этом «Рома» готова предложить 25-летнему футболисту соглашение сроком до 2026 года с зарплатой €4 млн в год.

Кроме того, указывается, что в новом соглашении не будет пункта о €30 млн за полузащитника.

Отметим, в текущем сезоне Лоренцо Пеллегрини сыграл в составе «Интера» в шести матчах и отличился в них пятью забитыми голами и двумя результативными передачи.