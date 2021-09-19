Барнаул, 19 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проходят выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания, серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей региона, не наблюдается. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил на одном из избирательных участков алтайский губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Посмотрим, как все будет происходить. Готовы к любым ситуациям, чтобы возможные риски устранить, нормально, планомерно, системно завершить всю работу и подсчет голосов. Завтра будем подводить итоги», — подчеркнул глава Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Томенко проголосовал на избирательном участке №253 в Барнауле.

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По состоянию на 12:00 местного времени, явка на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания составила 28,91%.

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