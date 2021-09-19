Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Явка избирателей в Петербурге во второй день голосования, на 20 часов вечера 18 сентября, составила: на выборах в Госдуму — 20,44% от общего количества граждан, внесённых в списки для голосования, на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга — 19,39% от общего числа имеющих право голоса граждан.

Мужчина во время голосования на выборах в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 19 сентября сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Северной столице открыты для избирателей 1940 участков. Избиратели голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва и кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

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