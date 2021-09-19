Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Югре за 18 сентября выявили ещё 155 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 20 была обнаружена пневмония, а ещё у 133 — ОРВИ. Два пациента не имеют симптомов заболевания.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 73 327 заразившихся. Выздоровели 69 774 человека. Скончались 1088 граждан.