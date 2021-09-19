Чебоксары, 19 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Чувашии на одном участке Чебоксарского района результаты голосования 16 избирателей могут признать недействительными. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК республики со ссылкой на секретаря ведомства Олега Ефимова.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«В Чебоксарском районе один избирательный участок нарушил процедуру проведения голосования вне помещения без составления реестра. Речь идёт об участковой избирательной комиссии № 1713. Мы изучили ситуацию и будем рекомендовать участковой комиссии признать бюллетени недействительными», — приводят в ЦИК слова Олега Ефимова.

По его словам, речь идёт о результатах голосования 16 избирателей.

Напомним, что ранее в Чувашии зарегистрированы «единичные случаи» технического сбоя комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день на избирательные участки в Чувашии пришли 20,65%, по итогам двух дней явка составила 36,11%. Активнее всего избиратели голосуют в Яльчикском районе (69%). Самая низкая явка отмечена за 17 — 18 сентября в Шумерле и Новочебоксарске (26%).