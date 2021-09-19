Барнаул, , 11:08 — REGNUM В Алтайском крае 19 сентября по состоянию на 12:00 местного времени в выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания приняли участие 515 715 избирателей.

На выборах Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Таким образом, явка составила 28,91%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 местного времени на избирательные участках побывали 426 454 избирателя. Работают почти 2000 избирательных участков.

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