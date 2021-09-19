Ижевск, 19 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В одну из участковых избирательных комиссий Индустриального района Ижевска подана жалоба на действия кандидата от одной из партий. Об этом сообщил руководитель корпуса общественных наблюдателей Рашид Хуснутдинов, говорится в публикации Общественной палаты в официальном аккаунте в социальных сетях.

Vk.com/udmurt.palata Избирательный участок в Удмуртии

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«По имеющейся у нас информации кандидат объезжал избирательные участки, предпринимал попытки скопировать информацию с помощью фотофиксации», — уточнил Хуснутдинов.

До настоящего момента результатов рассмотрения жалобы нет.

Всего в ходе избирательной кампании — 2021 в Удмуртии работают более 3,5 тыс. наблюдателей, в том числе около 2,3 тыс. подготовлены Общественной палатой региона. Системами видеонаблюдения оборудованы 42% избирательных участков, на которые приходится около 70% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 по местному времени 19 сентября явка на избирательные участки в Удмуртии составила 30,37%. В Ижевске показатель явки составляет от 20,19% в Ленинском районе до 25,2% — в Октябрьском.

Читайте также: Явка в Удмуртии на выборах депутатов Госдумы превысила 30%