Курган, , 11:04 — REGNUM В Курганской области по состоянию на 12:00 часов по местному времени (10:00 мск) 19 сентября проголосовали 224 690 избирателей. Явка составила 37,65% от общего числа избирателей, сообщает региональный избирком.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Всего проголосовали 251 024 избирателя Зауралья.

Напомним, 19 сентября жители Курганской области выбирают депутатов Госдумы РФ восьмого созыва.

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