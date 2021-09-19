Красногорск, , 11:03 — REGNUM В Подмосковье явка к утру 19 сентября вплотную приблизилась к 30%. Такие данные приводит Московская областная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Мособлизбиркома, к 10:00 19 сентября на территории региона проголосовало 1 753 935 человек, что составляет 29,71% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15:00 18 сентября в Подмосковье проголосовало 22,73% избирателей.

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