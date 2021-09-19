Красногорск, 19 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Подмосковье явка к утру 19 сентября вплотную приблизилась к 30%. Такие данные приводит Московская областная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным Мособлизбиркома, к 10:00 19 сентября на территории региона проголосовало 1 753 935 человек, что составляет 29,71% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15:00 18 сентября в Подмосковье проголосовало 22,73% избирателей.