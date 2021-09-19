Москва, 19 сентября 2021, 11:01 — REGNUM В российском информационном пространстве продолжает распространяться большое количество фейков о проходящих в стране выборах. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Все на выборы!
Все на выборы!

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«Продолжается большой поток фейков, иногда это просто следствие того, что люди не понимают избирательное законодательство. Но, к сожалению, основной поток фейков идёт намеренно — в основной массе от кандидатов и наблюдателей от партии КПРФ, и людей, связанных с организациями — иноагентами. Мы это видим, отслеживаем и реагируем на все случаи», — сказал Григорьев.

Он привел пример из Бердска (Новосибирская область), где распространяется фейк о том, что якобы на участки подвозят избирателей организовывая «карусели». В действительности, на распространяемых видео — обычное маршрутное такси, которое следует по своему маршруту через участки — никакого нарушения тут нет.

Ещё один пример — Чебоксары, там на УИК № 1827 руководитель местной фракции КПРФ Филатова сообщила, что после закрытия участков, председатель комиссии якобы вбрасывала бюллетени. Были проверены видеозаписи с участка — никаких вбросов не было.