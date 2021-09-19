Милан, Италия, 19 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» собирается продлить соглашение со своим словацким защитником Миланом Шкриньяром. Об этом 19 сентября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Rfs.ru Футбол

По информации источника, команда из «Милана» намерена предложить 26-летнему футболисту контракт, рассчитанный на долгий срок.

Отметим, в нынешнем сезоне Милан Шкриньяр сыграл в составе «Интера» в пяти матчах и отличился в них двумя забитыми голами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.