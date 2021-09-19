Белгород, , 11:08 — REGNUM Явка избирателей во второй день голосования в Белгородской области составила 38,93%, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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18 сентября на участки пришли 476 779 избирателей. В пяти районах явка составила более 60% — это Чернянский, Краснояружский, Красненский, Ивнянский и Вейделевский районы. Меньше всего проголосовали в Белгороде — 27,34%.

За соблюдением законодательства на избирательных участках 18 сентября следили 4,1 тысячи наблюдателей и 1268 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.