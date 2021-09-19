Москва, 19 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Доля кредитов на покупку подержанных автомобилей впервые сравнялась с количеством займов на приобретение новых авто в августе 2021 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Авто в кредит

По данным НБКИ, в августе текущего года в России было подано 802,1 тыс. заявок на автокредиты. Среди них 402,6 тыс. заявок пришлось на новые автомобили, а 399,5 тыс. — на подержанные авто.

Спрос на новые и б/у автомобили сравнялся на российском автокредитном рынке впервые. Год назад — в августе 2020 года — на долю подержанных автомобилей приходилось только 27,8% кредитных заявок.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил эту тенденцию ростом цен на первичном автомобильном рынке. Также на рост спрос б/у автомобилей влияет сохраняющийся дефицит новых авто из-за нехватки электронных компонентов от производителей.

Волков добавил, что развитей ситуации на рынке автокредитов будет зависеть от роста реальных доходов граждан. Значительное влияние может оказать возможное возобновление госпрограммы льготного кредитования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые восемь месяцев 2021 года рынок автокредитования в России вырос почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.