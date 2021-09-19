Салехард, , 10:54 — REGNUM На Ямале в последний день голосования 19 сентября к 12:00 по местному времени (10:00 мск) проголосовали 58,5% от общего числа избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Ямальский район продолжает держать лидерство по явке избирателей на выборах. Здесь уже проголосовали 84,79% от общего числа избирателей. Самая низкая явка наблюдается на избирательных участках в Ноябрьске — 48,94% от общего числа избирателей.

Напомним, на Ямале проходят выборы депутатов Госдумы РФ и Тюменской облдумы.

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