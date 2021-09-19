Астрахань, 19 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Астраханской области по итогам двух дней голосования на выборы в Государственную думу РФ пришли 178 тыс. 652 избирателя, или 24,6% от внесённых в списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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На выборах депутатов Астраханской областной думы проголосовал 173 тыс. 531 избиратель, или 23,91%.

В регионе работают 572 постоянных избирательных участка, а также временные. На выборах работают больше трех тысяч наблюдателей. На базе института развития образования «Платформа» развёрнут Центр общественного наблюдения.